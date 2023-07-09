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وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير العمراني
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس ميكانيكي أول (الرياض).

– مشرف ميكانيكي (الرياض).

– مدير الإنشاءات (الرياض).

– مهندس ميداني (الرياض).

– منسق المشتريات (الخبر).

– مهندس مدني (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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