وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية

أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول المنصات والمحاكاة الافتراضية.

– أخصائي أول التطوير.

– مدير التسويق الرقمي والمشاريع الخاصة.

– مساعد مدير/ البنية التحتية لتقنية المعلومات.

– مساعد إداري.

– مساعد مدير البناء.

– مدير إدارة المشاريع.

– مدير مخطط جدة الرئيسي.

– مدير أول التطوير/ مشاريع تطوير البرمجيات.

– أخصائي عمليات ما بعد البيع.

– مدير إستراتيجية المبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)