وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة

أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف مطارات جدة

وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق وسائل التواصل الاجتماعي.

– مشرف تخطيط مدرجات المطار.

– مدير التدريب الفني/ المدرجات.

– مسؤول مدرجات المطار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 5 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)