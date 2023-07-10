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وظائف شاغرة بشركة ياسرف للتكرير

الإثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة بشركة ياسرف للتكرير
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم و البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف ياسرف

وبيّنت شركة ياسرف، أنَ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مفتش أول المعدات: شهادة الدبلوم في تخصص هندسي ذي الصلة.

– مساعد تنفيذي: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظم المعلومات الإدارية).

– محلل المحاسبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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