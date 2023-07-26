وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 5 مدن

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والرياض، والطائف، والدمام، وتبوك.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت BAE SYSTEMS ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد طاقم الدعم البحري (الظهران).

– أخصائي دعم الصيانة (الرياض).

– أخصائي النمذجة والمحاكاة (الرياض).

– مشرف خلية التدريب على حمل السلاح/ التايفون (الطائف).

– فني إلكترونيات الطيران (الظهران).

– أخصائي تدريب (الدمام).

– خبير أول موارد بشرية (الرياض).

– أخصائي أول الجودة (تبوك).

– أخصائي إدارة الطلب (الطائف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)