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وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة للري

الثلاثاء ٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة للري
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة للري عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في عدد من التخصصات لحملة البكالوريوس للعمل في (الأحساء)، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

– مسؤول استمرارية الأعمال.

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– مسؤول التزام.

– محلل التحصين السيبراني.

– محلل عمليات الأمن السيبراني.

– محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.

– منسق مشروع. (وظيفتان)

– محلل أعمال تقنية المعلومات.

– مشغل تطبيقات.

– محلل أنظمة تحكم.

– محلل سياسات وتعرفة.

– محلل نظم معلومات جغرافية.

– مخطط الاستثمارات والخدمات.

– محلل أداء.

– محلل تخطيط الموارد البشرية.

– مسؤول توظيف.

– مسؤول رواتب.

– مسؤول مشتريات ومناقصات.

– محلل تخطيط المشاريع والتقارير.

– محلل استهلاك مياه.

– مشرف عمليات توزيع.

– مشرف عمليات مصارف.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة الجودة.

– علوم الحاسب.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة المباني.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة المعمارية.

– هندسة تصميم.

– الهندسة المدنية.

– هندسة الحاسب.

– هندسة الإلكترونيات والتحكم.

– الاقتصاد.

– المالية.

– المحاسبة.

– نظم المعلومات الجغرافية.

– الجيوماتكس.

– تسويق وإعلان.

– الموارد البشرية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– العلوم البيئية.

– الإحصاء.

– العلوم الزراعية.

– العلوم البيئية.

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق بالميلادي 2023/07/04م، وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م.

طريقة التقديم:

عبر موقع المؤسسة العامة للري: اضغط هنا

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