وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة للري

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أعلنت المؤسسة العامة للري عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في عدد من التخصصات لحملة البكالوريوس للعمل في (الأحساء)، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.
– مسؤول استمرارية الأعمال.
– مسؤول التزام.
– محلل التحصين السيبراني.
– محلل عمليات الأمن السيبراني.
– محلل حوكمة ومخاطر وامتثال.
– منسق مشروع. (وظيفتان)
– محلل أعمال تقنية المعلومات.
– مشغل تطبيقات.
– محلل أنظمة تحكم.
– محلل سياسات وتعرفة.
– محلل نظم معلومات جغرافية.
– مخطط الاستثمارات والخدمات.
– محلل أداء.
– محلل تخطيط الموارد البشرية.
– مسؤول توظيف.
– مسؤول رواتب.
– مسؤول مشتريات ومناقصات.
– محلل تخطيط المشاريع والتقارير.
– محلل استهلاك مياه.
– مشرف عمليات توزيع.
– مشرف عمليات مصارف.
– إدارة الأعمال.
– نظم المعلومات الإدارية.
– إدارة الجودة.
– علوم الحاسب.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– هندسة المباني.
– الهندسة الصناعية.
– الهندسة المعمارية.
– هندسة تصميم.
– الهندسة المدنية.
– هندسة الحاسب.
– هندسة الإلكترونيات والتحكم.
– الاقتصاد.
– المالية.
– المحاسبة.
– نظم المعلومات الجغرافية.
– الجيوماتكس.
– تسويق وإعلان.
– الموارد البشرية.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– العلوم البيئية.
– الإحصاء.
– العلوم الزراعية.
– العلوم البيئية.
– التقديم على الوظائف متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق بالميلادي 2023/07/04م، وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م.
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