وظائف شاغرة بـ المؤسسة العامة للري

أعلنت المؤسسة العامة للري عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في عدد من التخصصات لحملة البكالوريوس للعمل في (الأحساء)، وذلك وفقًا للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية: – مسؤول استمرارية الأعمال. قد يهمّك أيضاً خطوات سداد رسوم عبور جسر الملك فهد إلكترونيًا جوتا يجتاز الفحص الطبي للاتحاد – مسؤول التزام. – محلل التحصين السيبراني. – محلل عمليات الأمن السيبراني. – محلل حوكمة ومخاطر وامتثال. – منسق مشروع. (وظيفتان) – محلل أعمال تقنية المعلومات. – مشغل تطبيقات. – محلل أنظمة تحكم. – محلل سياسات وتعرفة. – محلل نظم معلومات جغرافية. – مخطط الاستثمارات والخدمات. – محلل أداء. – محلل تخطيط الموارد البشرية. – مسؤول توظيف. – مسؤول رواتب. – مسؤول مشتريات ومناقصات. – محلل تخطيط المشاريع والتقارير. – محلل استهلاك مياه. – مشرف عمليات توزيع. – مشرف عمليات مصارف.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة الجودة.

– علوم الحاسب.

– الهندسة الميكانيكية.

– الهندسة الكهربائية.

– هندسة المباني.

– الهندسة الصناعية.

– الهندسة المعمارية.

– هندسة تصميم.

– الهندسة المدنية.

– هندسة الحاسب.

– هندسة الإلكترونيات والتحكم.

– الاقتصاد.

– المالية.

– المحاسبة.

– نظم المعلومات الجغرافية.

– الجيوماتكس.

– تسويق وإعلان.

– الموارد البشرية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– العلوم البيئية.

– الإحصاء.

– العلوم الزراعية.

– العلوم البيئية.

موعد التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/16هـ الموافق بالميلادي 2023/07/04م، وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/12/23هـ الموافق 2023/07/11م.

طريقة التقديم:

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