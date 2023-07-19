وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة للأوقاف

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض مُمثلة في (قسم استقطاب الكفاءات) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في مجالي (إدارة الفعاليات) و (البحث القضائي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي أول – إدارة الفعاليات:
– التواصل مع الجهات المنظمة لفهم طبيعة وأهداف المؤتمر ومناقشة احتياجات وتوقعات الجهات المشاركة، وشروط الإقامة والاستقبال والمواصلات ومستلزمات تنفيذ المؤتمر من وسائل عرض وترجمة إن لزم.
– القيام بتخطيط أعمال الفعاليات والمراسم الرسمية بما يتوافق مع السياسات والإجراءات المعتمدة وطبيعة الأنشطة والفعاليات وتوقعات الجهات المشاركة.
– مراجعة الوثائق والتقارير المتخصصة والمتعلقة بتنظيم المؤتمرات والفعاليات والتحقق من حفظها في قاعدة البيانات الخاصة بها للسياسات والإجراءات المعتمدة.
2- باحث – القضايا:
– التمثيل القضائي أمام الجهات العدلية للمحافظة على حقوق الهيئة والأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها بالدفاع عنها واسترداد حقوقها والرفع بجميع ما تكشف عنه الأعمال الواردة للتمثيل القضائي والقيام بالمفاوضات مع الجهات المعنية لحل وتسوية المنازعات.
– دراسة الأعمال الواردة للتمثيل القضائي من مخالفات وإهمال متعلقة بالأوقاف العامة أو الخاصة أو المشتركة والإعداد لتمثيل الهيئة أمام الجهات العدلية بالمملكة العربية السعودية.
ما هي المزايا التي نقدمها لك كأحد منسوبي الهيئة العامة للأوقاف:
– رواتب تنافسية.
– تأمين صحي يغطي آباء الموظفين.
– بدل تعليم الأطفال.
– برامج تدريبية وخطة نمو مهني.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
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