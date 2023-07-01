Icon

لويس كاسترو يرحل عن بوتافوجو ويقترب من النصر Icon نجم برشلونة بديل صفقة بروزوفيتش في النصر Icon “الورود والعطور” .. من الهدايا الأكثر مبيعاً في أيام العيد بجازان Icon وظائف شاغرة بـ شركة بي آر إف للأغذية “BRF” Icon الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تعلن برنامج الابتعاث الخارجي لحملة الثانوية Icon السند: خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أعظم مناقب السعودية Icon موعد مباراة يوفنتوس ضد ريال مدريد الودية Icon 33 قتيلاً وجريحاً جراء اندلاع حريق في حافلة بالهند Icon بدء وصول رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة Icon أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة الدبلوم للعمل في الدمام

وظائف شاغرة بـ شركة بي آر إف للأغذية “BRF”

السبت ١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ مساءً
وظائف شاغرة بـ شركة بي آر إف للأغذية “BRF”
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بي آر إف للأغذية (BRF) وظائف (فني كهربائي) بالدمام لحملة الدبلوم، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– فني كهربائي.

قد يهمّك أيضاً
أمر ملكي: تعيين عالي الزهراني محافظًا للهيئة العليا للأمن الصناعي

أمر ملكي: تعيين عالي الزهراني محافظًا للهيئة العليا للأمن الصناعي

برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج

برنامج دعوي بمسجد الخيف في مشعر منى خلال أيام الحج

مكان العمل:

الدمام – المدينة الصناعية الثانية.

المؤهل المطلوب:

– دبلوم هندسة كهربائية.

المزايا الوظيفية:

– مكافأة توطين.
– راتب إضافي في رمضان.
– مكافآت سنوية.
– بالإضافة إلى مميزات أخرى.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حاليا، ويمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن
آخر الاخبار

سيرجيو راموس يقترب من دوري روشن

آخر الاخبار
عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف
السعودية اليوم

عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على الطائف

السعودية اليوم
ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا
غرائب

ثعبان ضخم يقتحم موقفًا للسيارات بالنمسا

غرائب
تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية في حضرموت بـ 1.2 مليار ريال
السعودية اليوم

تنمية وإعمار اليمن يطلق حزمة مشاريع تنموية...

السعودية اليوم
النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب
السوق

النفط يرتفع مع صعود أسعار الحبوب

السوق
المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على ينبع والرايس
السعودية اليوم

المركز الوطني للأرصاد: رياح وأتربة مثارة على...

السعودية اليوم
ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً
السوق

ولاء للتأمين تحقق 26.8 مليون ريال أرباحاً

السوق
مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي
العالم

مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء فيضان تشيلي

العالم