وظائف شاغرة بـ شركة بي آر إف للأغذية “BRF”

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أعلنت شركة بي آر إف للأغذية (BRF) وظائف (فني كهربائي) بالدمام لحملة الدبلوم، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– فني كهربائي.
– الدمام – المدينة الصناعية الثانية.
– دبلوم هندسة كهربائية.
– مكافأة توطين.
– راتب إضافي في رمضان.
– مكافآت سنوية.
– بالإضافة إلى مميزات أخرى.
– التقديم مُتاح حاليا، ويمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:اضغط هنا