وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (للرجال والنساء) في منطقة الرياض على النحو التالي:
– مسؤول مراقبة (Monitoring Officer)
– محلل جودة (Quality Analyst)
– قائد فريق الاستراتيجية الرقمية (Digitale Strategy Team Leader)
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– الإحصاء
– الصحة العامة
– علوم الكمبيوتر
– إدارة الجودة
– علوم البيانات
– الهندسة
– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة
مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.
التقديم على الوظائف متاح التقديم حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا