وظائف شاغرة بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن طرح وظائف شاغرة بمجالات (إدارية وتقنية وهندسية) في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مدير تحليل الأعمال

– أخصائي أول تحليل الأعمال

– أخصائي أول الأمن السيبراني

– أخصائي أول تطوير النقل والسياحة

– مدير تطوير صادرات الخدمات

– أخصائي أول علاقات النقل والسياحة

– المشرف العام على قطاع إعادة التصدير

التخصصات:

– إدارة الأعمال

– الهندسة الصناعية

– تحليل الأعمال

– نظم معلومات إدارية

– التجارة الدولية

– إدارة سلسة التوريد

– نظم معلومات حاسب

– علوم الحاسب

– الأمن السيبراني

– أمن المعلومات

– العلاقات العامة

– التسويق

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– خبرة في مجال العمل.

– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

نبذة عن الهيئة:

​​هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) هيئة حكومية بدأت أولى أنشطتها في العام 1434هـ وتُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية و تحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا