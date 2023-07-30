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لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بالرياض

وظائف شاغرة بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
وظائف شاغرة بـ هيئة تنمية الصادرات السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن طرح وظائف شاغرة بمجالات (إدارية وتقنية وهندسية) في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي بيوت التصدير
– مدير علاقات مصدرين الخدمات
– أخصائي أول النفاذ إلى الأسواق
– مدير الحوافز
– مدير مكتب خارجي (جمهورية جنوب أفريقيا)
– أخصائي أول قواعد بيانات
– أخصائي أول دعم لوجستي

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التخصصات:

– إدارة الأعمال
– اللوجستيات
– إدارة سلاسل الإمداد
– إدارة سلسلة التوريد
– التجارة الدولية
– العلاقات الدولية
– المالية
– الاقتصاد
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– نظم المعلومات الإدارية
– الهندسة
– الهندسة الصناعية

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.
– خبرة في مجال العمل.
– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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