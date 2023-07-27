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وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول الاتصال المؤسسي (الرياض).

– مهندس ماكينات/ الصيانة (الرياض).

– فني أول صيانة (الرياض).

– مساعد مدير التدقيق الداخلي (الرياض).

– أمين مستودع (الرياض).

– مدير الإنتاج (الرياض).

– مدير الإنتاج (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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