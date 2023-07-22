وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض، والخبر، والدمام.
وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي منتجات (جدة).
– محلل سلسلة التوريد (الرياض).
– أخصائي أول منتجات (الرياض).
– أخصائي منتجات (الخبر).
– رئيس فريق الصيانة (الدمام).
– موظف مبيعات (الخبر).
– موظف مبيعات (الرياض).
– مدير نظم معلومات الموارد البشرية (الرياض).
– فني أول صيانة (الخبر).
– أخصائي منتجات (الرياض).
– أخصائي دعم المنتجات (الرياض).
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)