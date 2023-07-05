وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل

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أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، ضمن برنامج تمهير، لحمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة عبداللطيف جميل، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).
– أخصائي مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة تقنية المعلومات، نظم المعلومات الإدارية، علوم الكمبيوتر).
وأوضحت شركة عبداللطيف جميل، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)