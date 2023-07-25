وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.
وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني طوارئ/ الرعاية المنزلية.
– أخصائي توثيق سريري.
– طبيب استشاري مساعد طوارئ أطفال.
– طبيب استشاري مساعد/ طوارئ.
– طبيب استشاري طوارئ أطفال.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 4 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)