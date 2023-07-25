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وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف سعود الطبية

وأفادت مدينة الملك سعود الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني طوارئ/ الرعاية المنزلية.

– أخصائي توثيق سريري.

– طبيب استشاري مساعد طوارئ أطفال.

– طبيب استشاري مساعد/ طوارئ.

– طبيب استشاري طوارئ أطفال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌ حتى تاريخ 4 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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