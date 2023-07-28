وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي

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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، والأحساء.
وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب جراحة القلب والصدر.
– استشاري مساعد/ الجراحة العامة.
– صيدلاني.
– أخصائي أول طوارئ.
– أخصائي العلاج الطبيعي.
– مساعد غذائي.
– محلل أعمال مساعد/ العقود.
– أخصائي أشعة.
– فني أول تخطيط القلب.
– أخصائي أول العلاج الإشعاعي.
وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)