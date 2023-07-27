وظائف شاغرة بهيئة تنظيم المياه والكهرباء

أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بعدد من إدارة الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المياه والكهرباء

وأبرزت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل أول هندسي/ إقتصادي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، الاقتصاد،السياسة العامة، سياسة الطاقة، اقتصاديات الطاقة، هندسة الطاقة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل هندسي (عدد 10 وظائف): شهادة البكالوريوس في تخصص أنظمة القوى الكهربائية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)