21 مليون ريال قيمة عقد استثماري في القصيم مفاجأة حول هوية المشاركين بأعمال الشغب في فرنسا وظائف شاغرة لدى العليان القابضة في 3 مدن وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل ليبي يسجن ابنه سنة بدون ملابس وأكل في غرفة مظلمة المركزي السعودي يمنح شركة جديدة تصريحًا بممارسة نشاط الدفع الآجل دولة تدرس حظر الهواتف والساعات الذكية في المدارس 3 أمور أجبرت الأهلي المصري على التفريط في برونو سافيو
أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني اختبار/ معايير المعدات.
– محلل حوكمة أول.
– مساعد مهندس جودة.
– فني اختبار وإصلاح.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)