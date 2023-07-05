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وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
وظائف شاغرة في الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– فني اختبار/ معايير المعدات.

– محلل حوكمة أول.

– مساعد مهندس جودة.

– فني اختبار وإصلاح.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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