وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الاتصالات السعودية

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير إدارة محافظ الأمن السيبراني.

– محلل رئيسي/ إدارة محافظ الأمن السيبراني.

– محلل رئيسي/ تحاليل الأمن السيبراني الرقمي والاستجابة للحوادث.

– محلل رئيسي/ عمليات التطبيقات الأمنية.

– محلل رئيسي/ مراقبة تهديدات الأمن السيبراني والتنسيق الجماعي.

– محلل رئيسي/ اختبارات الاختراق وإدارة الثغرات الأمنية.

– رئيس فريق تطوير المواهب التقنية المؤسسي.

– محلل رئيسي استراتيجية الهيكلة التقنية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)