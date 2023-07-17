وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس أول الكهرباء/ الصيانة (الجبيل).
– ممثل المبيعات (الرياض).
– مسؤول جدولة الصيانة (الجبيل).
– رئيس قسم الحلول الرقمية (الرياض).
– مستشار أول/ إستراتيجية البتروكيماويات (الرياض).
– رئيس قسم المشاريع (الرياض).
– مشغل/ إعادة التدوير (الرياض).
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)