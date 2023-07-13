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وظائف شاغرة في العليان القابضة

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
وظائف شاغرة في العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول معدات التعاون (الرياض).

– فني أول معدات (الدمام).

– محلل عمليات إدارة رأس المال البشري (الرياض).

– مشرف مشتريات (الدمام).

– مشرف الخدمة الفنية (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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