وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للمهندسين

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مراجعة داخلية.
– أخصائي الأمن السيبراني.
– أخصائي أمن شبكات.
– أخصائي حوكمة وجودة.
– أخصائي تطوير أنظمة.
– أخصائي قواعد بيانات.
– مأمور ضبط.
وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)