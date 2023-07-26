وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف “أوقاف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم علاقات الموردين.

– مدير التخطيط الإستراتيجي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2023م.

وأفادت الهيئة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)