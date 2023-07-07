وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وبيّنت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مراقب الصيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، الإلكترونيات، الاتصالات، هندسة النظم)، ويفضل شهادة البكالوريوس.
– مراقب صيانة الأنظمة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، نظم المعلومات، الإلكترونيات، الاتصالات، هندسة النظم)، ويفضل شهادة البكالوريوس.
– مستشار مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الدراسات القانونية).
– أخصائي أداء الصيانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإلكترونيات، الاتصالات، هندسة النظم)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة خدمات الملاحة الجوية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)