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وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

السبت ٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٦ مساءً
وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، والدمام.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي/ مدير الشبكات (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس السلامة (ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.

– مهندس تدوير (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– ممثل المبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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