الهلال يتحرك لتلبية مطلب جيسوس المسند يوضح سبب ظاهرة عاصوف الجن ثنائي الزمالك مهددان بالغياب ضد الأهلي وظائف شاغرة في شركة التصنيع الوطنية انقلاب ناقلة وقود وإصابة قائدها بالمدينة المنورة كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الثانوية الأهلي يسعى لضم سفيان أمرابط البيئة: الزراعة المنزلية خطوة نحو تحقيق فوائد بيئية وصحية وتوفير غذاء آمن الهلال والاتحاد يتنافسان لضم تريزيجيه فتاة تبلغ عن شقيقها لتعاطيه المخدرات
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع، والدمام.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي/ مدير الشبكات (الجبيل): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مهندس السلامة (ينبع): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
– مهندس تدوير (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.
– ممثل المبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)