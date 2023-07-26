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وظائف شاغرة في شركة الفنار

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
وظائف شاغرة في شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– ممثل دعم المبيعات.

– مهندس إنتاج/ جهد منخفض.

– مستشار مساعد.

– مهندس كهرباء.

– أخصائي علاقات الموظفين.

– مطور تطبيقات/ تقنية المعلومات.

– مهندس الحوكمة/ تقنية المعلومات.

– مدير تنفيذ مشروع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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