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وظائف شاغرة في شركة روشن

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة في شركة روشن
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة روشن للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف روشن العقارية

وأبرزت شركة روشن العقارية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول عمليات المبيعات وما بعد البيع.

– أخصائي أول تجربة العملاء.

– مدير برامج الامتثال.

– مدير السلامة والأمن.

– مدير الامتياز التشغيلي.

– مدير إدارة المخاطر المؤسسي.

– مدير التمويل العقاري.

– مدير أول عمليات مشاريع التطوير.

– أخصائي أول وسائل التواصل الاجتماعي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة روشن العقارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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