وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والجبيل، وجازان، وينبع، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير تنفيذي (الدمام).

– أخصائي التدريب الفني (الجبيل).

– مشرف السلامة (جازان).

– مهندس أول سلامة العمليات (جازان).

– مهندس بيئي (جازان).

– مهندس إدارة المشاريع (ينبع).

– أخصائي أول أنظمة التشغيل (الجبيل).

– محلل ذكاء التسويق (الرياض).

– مشغل معدات (الجبيل).

– مهندس سلامة العمليات (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)