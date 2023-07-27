وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، الخبر.

تفاصيل وظائف بوبا

وبيّنت شركة بوبا العربية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير علاقات مزود الخدمات الطبية (الرياض).

– موظف خدمات مندوبي المستشفى (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مدير مبيعات الأعمال الجديدة المؤسسي (الرياض).

– مدير إدارة علاقات المبيعات المؤسسي (الرياض).

– مساعد أول/ المبيعات الميدانية (عدد وظيفتين/ الرياض).

– مساعد أول/ المبيعات الميدانية (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بوبا العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)