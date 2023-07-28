وظائف شاغرة في فروع شركة إريكسون

أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف Ericsson

وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير التسعير (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاتصالات، الإلكترونيات)، أو ما يعادلها.

– رئيس عمليات الخدمات (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي/ شريك مصادر الأعمال (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاتصالات، الإلكترونيات)، أو ما يعادلها.

– رئيس المبيعات (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص ذي الصلة.

– مشرف مشروع (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)