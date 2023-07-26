وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من حائل، والرياض.
وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير الإنتاج/ الدواجن (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– فني ضمان الجودة (حائل): شهادة البكالوريوس في تخصص خدمات الغذاء، أو أي تخصص ذي الصلة.
– منسق مشروع أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)