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وظائف شاغرة في فروع شركة ندى

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٧ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة ندى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الهفوف، وسكاكا، والرياض، والمدينة المنورة، وجازان، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة ندى

وأبرزت شركة ندى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف منشأة (الهفوف).

– أمين المخزن أول (الهفوف).

– مدير فرع (سكاكا).

– منسق نظم المبيعات الإقليمي (الرياض).

– منسق نظم المبيعات الإقليمي (المدينة المنورة).

– فني النحال (الهفوف).

– أمين صندوق (جازان).

– مدرب اللياقة (الهفوف).

– طباخ (الهفوف).

– مشرف صيانة (الهفوف).

– فني تبريد ومرافق (الهفوف).

– فني تبريد أول (الهفوف).

– مراقب المخزون (الخبر).

– أمين المخزن (الهفوف).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة ندى، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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