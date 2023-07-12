قطار الحرمين ينقل أكثر من 750 ألف مسافر في موسم حج 1444 وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكس درجات الحرارة دون العشرين تجذب السياح في متنزه السحاب وظائف شاغرة في فروع شركة ندى مطارات الدمام تنقل 5 ملايين مسافر في 2023 موانئ تسجل ارتفاعًا في مناولة الحاويات بنسبة 6.79% تقنية عرعر تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 12 وظيفة شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية
أعلنت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي، التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الهفوف، وسكاكا، والرياض، والمدينة المنورة، وجازان، والخبر.
وأبرزت شركة ندى أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف منشأة (الهفوف).
– أمين المخزن أول (الهفوف).
– مدير فرع (سكاكا).
– منسق نظم المبيعات الإقليمي (الرياض).
– منسق نظم المبيعات الإقليمي (المدينة المنورة).
– فني النحال (الهفوف).
– أمين صندوق (جازان).
– مدرب اللياقة (الهفوف).
– طباخ (الهفوف).
– مشرف صيانة (الهفوف).
– فني تبريد ومرافق (الهفوف).
– فني تبريد أول (الهفوف).
– مراقب المخزون (الخبر).
– أمين المخزن (الهفوف).
وأوضحت شركة ندى، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)