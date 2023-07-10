وظائف شاغرة في فروع شركة نوماك

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الرياض، ورابغ، والشعيبة، والقرية، والجبيل، والشقيق.

تفاصيل وظائف نوماك

وأبرزت شركة نوماك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الصحة والسلامة والأمن والبيئة (الرياض).

– مخطط الصيانة (رابغ).

– مشرف مناوب (الشعيبة).

– فني كهربائي (الرياض).

– مدير الصيانة (القرية).

– مشغل لوحة تحكم (الجبيل).

– مشغل معدات (الشعيبة).

– مشرف مناوب/ عمليات المحطة (الشقيق).

– فني كهربائي (رابغ).

– رئيس قسم صيانة الأجهزة (رابغ).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)