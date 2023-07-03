استمرار أمطار جازان حتى الـ 8 مساءً 6 مدن تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 45 مئوية وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة وظائف فنية شاغرة في شركة نوماك وظائف شاغرة في فروع متاجر الرقيب القمر العملاق يضيء سماء السعودية اليوم السواحة: السعودية وهونج كونج يؤسسان لشراكة قوية في مجال الفضاء والابتكار أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، وخميس مشيط، والمدينة المنورة، وجدة.
وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم جرافيك (الخبر).
– مراقب المخزون (خميس مشيط).
– مساعد مبيعات (الخبر).
– مساعد مبيعات (المدينة المنورة).
– منسق صيانة الأسطول (جدة).
وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)