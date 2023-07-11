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في عدة مجالات إدارية وتقنية

وظائف شاغرة في مؤسسة موهبة

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
وظائف شاغرة في مؤسسة موهبة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، موهبة عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، توفر وظائف شاغرة في عدة مجالات إدارية وتقنية – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع المؤسسة الرسمي؛ وموضح أدناه:

تفاصيل وظائف موهبة:

1- أخصائي شبكات المعلومات.

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الهدف من الوظيفة:
– أداء المهام المتعلقة بتطوير وصيانة الشبكة الداخلية والخارجية وملحقاتهما وتطبيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات لضمان سلامة واستمرارية الشبكة والاتصال، والعمل على تقييم أداء الشبكة لضمان تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

2- مشرف برامج إثرائية.

الهدف من الوظيفة:
– متابعة إقامة البرامج الإثرائية في الجهات المختلفة والإشراف على مشاركات ونشاطات الطلبة والتأكد من تطبيق معايير الجودة المطلوبة لضمان تنفيذ خطة البرامج الإثرائية وتحقيق أهدافها.

3- أخصائي إجراءات عمل.

الهدف من الوظيفة:
– أداء الأعمال والمهام المتعلقة بتوثيق وتطوير إجراءات العمل بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة للمشاركة في رفع مستوى الوعي فيما يخص إجراءات العمل من خلال تقديم الدعم اللازم فيما يخص آليات توثيق إجراءات العمل لتحديد اتجاهات وفرص التحسين.

4- أخصائي علاقات الشركاء.

الهدف من الوظيفة:
– أداء المهام والأعمال المتعلقة بالتنسيق لنشاطات مشاريع إدارة علاقات الشركاء لضمان تقديم الخدمات بصورة مرضية وبما يضمن تحقيق أهداف الإدارة.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على الوظائف عبر موقع المؤسسة الرسمي:

رابط التقديم: (اضغط هنا)

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