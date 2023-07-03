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وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة

الإثنين ٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٠ صباحاً
وظائف شاغرة في مجموعة العليان القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، والخبر.

تفاصيل وظائف العليان القابضة

وأبرزت مجموعة العليان القابضة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس مبيعات أول (الرياض).

– منسق إداري (الرياض).

– مدير الحسابات الاستراتيجية (الرياض).

– مهندس ماكينات/ الصيانة (الرياض).

– أمين مستودع (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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