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وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٧ مساءً
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف محطة البحر الأحمر

وأبرزت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مخطط التستيف/ السفن.

– فني كهربائي أول (عدد وظيفتين).

– مشرف الخدمات اللوجستية والمستودعات.

– منسق الخدمات اللوجستية والمستودعات.

– منسق مراقبة الجودة.

– مشرف اللوجستيات والمخازن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة محطة بوابة البحر الأحمر، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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