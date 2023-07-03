وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف البحر الأحمر للتطوير

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير البرامج البيئية: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (التخطيط البيئي، علم البيئة، علم الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، الجيولوجيا، علم النبات، علم الحيوان)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– منسق أول التدريب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (دارة الأعمال ، الموارد البشرية، اللغة الإنجليزية)، أو ما يعادلها.

– مساعد مدير إجراءات التأهيل: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)