وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير هندسة المناظر الطبيعية.
– مدير أول المشاريع.
– مساعد مدير البناء.
– مدير أول البناء.
– مدير المشاريع.
– أخصائي أول/ نمذجة معلومات البناء.
– مدير أول أداء الاستدامة.
– مدير اعتماد الاستدامة.
– مساعد تنفيذي.
– أخصائي أول/ الامتثال البيئي.
وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)