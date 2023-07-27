Icon

تطور جديد يُعطل انتقال ساديو ماني إلى النصر Icon أمريكا ترفع أسعار البنزين لأعلى مستوى منذ 8 أشهر Icon مرض غامض يصيب بالشلل والوفاة في البيرو Icon لا أهداف في مباراة الهلال وأهلي طرابلس Icon جامعة حائل تعلن النتائج المبدئية لقبول خريجي المرحلة الثانوية Icon ضبط مواطن أنشأ قناة إلكترونية لنشر مقاطع للأطفال خادشة للحياء Icon ولي العهد يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي Icon سر مقولة إذا دخل المرزم شد المحزم Icon معلومات عن مارسيل كايزر مدرب الشباب الجديد Icon مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة رجال المكافحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٨ مساءً
وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف البحر الأحمر للتطوير

وأبرزت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
متعب الحربي يغيب عن الشباب بكأس الملك سلمان للأندية

متعب الحربي يغيب عن الشباب بكأس الملك سلمان للأندية

صفقة الاستحواذ على متاجر سيلفريدجز أثبتت قوة النفوذ السعودي

صفقة الاستحواذ على متاجر سيلفريدجز أثبتت قوة النفوذ السعودي

– مدير هندسة المناظر الطبيعية.

– مدير أول المشاريع.

– مساعد مدير البناء.

– مدير أول البناء.

– مدير المشاريع.

– أخصائي أول/ نمذجة معلومات البناء.

– مدير أول أداء الاستدامة.

– مدير اعتماد الاستدامة.

– مساعد تنفيذي.

– أخصائي أول/ الامتثال البيئي.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة البحر الأحمر للتطوير، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم