وظائف شاغرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصور: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، الإخراج)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول شؤون مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة المشاريع، القانون)، أو ما يعادلها.

– مسؤول شؤون مجالس ولجان خارجية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع)، أو ما يعادلها.

– مسؤول شؤون مركز الحكومة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، إدارة الأعمال، إدارة المشاريع)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)