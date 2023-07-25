وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المراجعين والمحاسبين

وأبرزت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مستشار قانوني عام (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو ما يعادلها.

– مستشار فني (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 يوليو 2023م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)