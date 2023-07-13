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وظائف شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
وظائف شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الحاسب الآلي، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة تقويم التعليم

وبيّنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– محلل أعمال.

– مطور واجهة مستخدم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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