وظائف شاغرة في هيئة تقويم التعليم والتدريب 15 دقيقة لنقل منبر خطيب يوم الجمعة إلى المكبرية داخل الحرم طقس حار بأغلب المناطق غدًا بسبب القبة الحرارية وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى تقنية طريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس كازاخستان بايدن: أوكرانيا ستنضم لحلف الناتو وبوتين خسر الحرب مفاوضات مصرية إثيوبية للاتفاق حول سد النهضة خلال 4 أشهر مانشستر يونايتد يُهدد باريس سان جيرمان بخطف بديل مبابي تراجع نسبة الإصابة بالكوليسترول في السعودية إلى 35%
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الحاسب الآلي، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل أعمال.
– مطور واجهة مستخدم.
وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)