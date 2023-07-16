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للعمل بمقر الشركة بمدينة الرياض

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في شركة نجم لخدمات التأمين

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في شركة نجم لخدمات التأمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين (Najm)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مهندس حلول.
(Solutions Architect)

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2- مدير حوكمة تجربة المستخدم/ واجهة المستخدم.
(UX/ UI Governance Manager)

طريقة التقديم:

– للتقديم على الوظائف والاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع (LinkedIn):

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

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