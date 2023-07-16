وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في شركة نجم لخدمات التأمين

واشنطن: لن نتفاجأ إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس حتى 2025 تطبيقات تستنزف بطارية المحمول ووسيلة للاحتيال احذفها فورًا إنقاذ شخص سقط في بئر بالقويعية عشرات القتلى والمفقودين جراء فيضانات كوريا الجنوبية باريس سان جيرمان والنصر يتنافسان لضم ياسين بونو أكثر من 5.8 ملايين مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة 4 قتلى جراء السيول بشمال شرق أمريكا إيجالو يكشف سبب عدم قدوم ليونيل ميسي إلى الهلال النفط يشهد صيفًا ساخنًا جدًّا بعد تجاوزه 80 دولارًا
أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين (Najm)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بمقر الشركة بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
1- مهندس حلول.
(Solutions Architect)
2- مدير حوكمة تجربة المستخدم/ واجهة المستخدم.
(UX/ UI Governance Manager)
– للتقديم على الوظائف والاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر موقع (LinkedIn):
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )