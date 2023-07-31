وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في الخطوط الجوية السعودية أمسية غنائية تجمع عماد علام وفاروق وراوية أحمد في جدة تشيلسي يهدد ليفربول في صفقة مبابي محكمة أمريكية ترفض طلبًا لترامب بشأن محاكمته وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل القبض على شخص أشعل النار في مركبة آخر بجدة مصرع وإصابة 30 تركيًا في سقوط حافلة من ارتفاع 50 مترًا بعد فوز الوحدة ضد بلوزداد .. الرجاء يضمن التأهل لربع نهائي البطولة العربية الإفراج عن هانيبال القذافي مقابل الأموال الليبية
أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي أول/ نظم معلومات الموارد البشرية.
– مشرف مشتريات.
– مهندس أول بارجة.
– مساعد/ مكتب الخدمة.
– مدير أول الامتثال.
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)