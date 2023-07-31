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وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو روان للحفر

وأبرزت شركة أرامكو روان للحفر، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي أول/ نظم معلومات الموارد البشرية.

– مشرف مشتريات.

– مهندس أول بارجة.

– مساعد/ مكتب الخدمة.

– مدير أول الامتثال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 أكتوبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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