وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مهندس معدات الاختبار.
– أخصائي أول دعم المشاريع.
– مدير الحوكمة.
– مساعد مهندس طيران.
– مفتش الجودة.
– أخصائي حسابات.
– مهندس تصنيع.
– أخصائي إدارة الأداء المؤسسي.
– مهندس تصميم.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)