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وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية

الأربعاء ١٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك الإسلامي للتنمية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي هيكلة المنتجات المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الإدارة المالية، الاستثمار، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي النمذجة المالية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإدارة المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي الامتثال والمراقبة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، التحليل المالي)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أغسطس 2023م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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