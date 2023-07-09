وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير العلاقات المصرفية المميزة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المبيعات والتسويق، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير مخاطر الائتمان المؤسسي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)