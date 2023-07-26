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وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية

الأربعاء ٢٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ مساءً
وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض، وجازان.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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تنبيه من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين

تنبيه من وزارة الحج والعمرة للمعتمرين

– أخصائي كهربائي (الجبيل).

– فني أول كهربائي (الجبيل).

– مهندس التخطيط (الجبيل).

– فني ميكانيكي (الرياض).

– مساعد إداري (جازان).

– منسق أول خدمات الصيانة (الجبيل).

– أخصائي أول الصيانة (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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