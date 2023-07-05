وظائف شاغرة لدى الحفر العربية

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أعلنت شركة الحفر العربية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرزت شركة الحفر العربية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس الكهرباء.
– مساعد مشرف منصة الحفر.
– رئيس الميكانيكا.
– مشرف منصة الحفر.
– مساعد فني حفر.
– فني معدات حفر.
وأوضحت شركة الحفر العربية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)