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وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف اكتساب وتطوير المواهب: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو ما يعادلها.

– محلل المنتج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل الأعمال، إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– ممثل المبيعات/ صالة عرض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات والتسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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